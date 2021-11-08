Студенты колледжей Тверской области прошли практику на мебельном производстве в Торопце

15 студентов Торопецкого колледжа и технологического колледжа из Западной Двины прошли производственную практику на мебельной фабрике «ФЕЛИКС» в Торопце. Учащиеся под руководством наставников отрабатывали на предприятии практические навыки, которые пригодятся им в будущей профессии.

Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением развития экономики, профобразования Верхневолжья, активную работу компаний со студентами и начинающими специалистами для их дальнейшего трудоустройства на предприятия Тверской области.

«Молодежь региона должна быть максимально адаптирована и погружена в процессы производства. Молодые кадры – основной костяк промышленного потенциала Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья.

На предприятии «ФЕЛИКС» практику проходили будущие специалисты по логистике. На фабрике они трудились транспортными рабочими-логистами, упаковщиками. При этом с наставниками ребята отработали только первые смены. Далее они трудились самостоятельно и успешно справлялись с поставленными задачами.

По словам руководителя учебного центра компании Людмилы Прищенко, часть молодежи планируют привлечь к дальнейшей работе. График позволяет совмещать ее с учебой. Двое стажеров уже приняты на производство.

«Связка «учебное заведение-производство» помогает студенту понять, какие знания и умения необходимы для работы по той или иной специальности. Также практика на действующем производстве помогает осознанно относиться к наукам, стимулирует ребят к дальнейшей учебе, формирует интерес к профессии, понимание ценности труда», – отметила Людмила Прищенко.

«ФЕЛИКС» продолжит сотрудничество с учебными заведениями, планируя из выпускников местных колледжей сформировать новое поколение сотрудников компании.

Пресс-служба Правительства Тверской области