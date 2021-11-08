Губернатор Игорь Руденя в день рождения советника Президента РФ Владимира Васильева подчеркнул вклад государственного деятеля в развитие Тверской области

11 августа день рождения отмечает советник Президента Российской Федерации, временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Васильев. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – Владимир Абдуалиевич относится к числу самых уважаемых государственных деятелей и пользуется заслуженной поддержкой миллионов граждан, в том числе жителей Тверской области.

«Преданность интересам Российской Федерации, внимание к людям, исключительная взвешенность в принятии решений позволяют Вам с успехом добиваться поставленных целей. Высоко ценим Ваше содействие развитию Тверской области, укреплению её промышленного, экономического, культурного потенциала», – отметил Игорь Руденя в обращении к Владимиру Васильеву.

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в Клину Московской области. Окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, Всесоюзный юридический заочный институт, Академию МВД СССР.

С 1972 года служил в органах внутренних дел. В 1999 году назначен первым заместителем Министра внутренних дел РФ. В 2001-ом – заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.

Владимир Васильев был депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, представлял в нижней палате российского парламента Тверскую область.

9 сентября 2018 года Владимир Васильев Указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Дагестан. В октябре 2020-го – советником Президента Российской Федерации.

В 2021 году Владимир Васильев представляет «Единую Россию» на выборах депутатов Государственной Думы по Заволжскому одномандатному избирательному округу.

Владимир Васильев имеет звание генерал-полковника милиции. Отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и другими наградами.

Пресс-служба Правительства Тверской области