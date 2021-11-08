Шойгу, Лавров и Карелин открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

В федеральный штаб общественной поддержки «Единой России», который начал свою работу в Москве, вошли представители более 30 некоммерческих организаций, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах.

Возглавил федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» Герой России, сенатор Александр Карелин.

«Формируя команду доверия, мы всегда опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать и сейчас. С помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», - отметил Александр Карелин.

На «Единой России» лежит большой груз ответственности за то, что сделано и то, что предстоит сделать, подчеркнул в своем выступлении министр обороны, член Бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Шойгу.

«Партия была и остается партией ответственных людей. Сейчас намного больше ответственность за то, что партия делает, сделала и что предстоит сделать. Надо поддерживать темп, приводить в жизнь новые проекты, которые послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений, которые сформированы в «Единой России». Это огромная, важная и кропотливая работа», – отметил министр обороны.

Роль «Единой России» в вопросах международной политики отметил и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, внешняя политика России, которую определяет Президент, поставила целью создать максимальные условия для обеспечения безопасности, социально-экономического развития, благосостояния граждан.

«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны, прежде всего, «Единой России» нашего внешнеполитического курса», - сказал он.

Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева подчеркнула, что он станет площадкой для экспертного диалога.

«Единая Россия» включается в комплексное решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, собирали обратную связь от родителей, педагогов. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, о расширении и развитии образовательной инфраструктуры, вложении в нее, обеспечении доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», - добавила Елена Шмелева.

Перезагрузки ждет и система здравоохранения. Чтобы осуществить ее, «Единая Россия» обсуждает предложения в народную программу в сфере медицины с врачами с «земли», отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Мы начали достаточно кропотливую работу с коллегами: с врачами сестрами, фельдшерами, чтобы максимально глубоко погрузиться в проблемы. Эту задачу передо мной ставил наш Президент - система должна меняться врачами. А главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент», - подчеркнул он.

В ходе церемонии открытия первые удостоверения доверенных лиц штаба общественной поддержки «Единой России» получили президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, председатель ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Карен Шахназаров, актер и режиссер Владимир Машков и другие.

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, штабы будут наполняться настоящими и действенными идеями.

«Важно выстраивать диалог. Это помогает видеть, как работают на самом деле поручения Президента, реализуются те или иные нормы - не только в красивых отчетах. Я вижу открытие штаба общественной поддержки очень важным. Работа НКО – это реальная поддержка. Быстрая, точная и очень нужная», - сказала она.

Напомним, на открытие федерального штаба общественной поддержки «Единой России» была приглашена директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова. Ее предложение о реконструкции и модернизации детских оздоровительных лагерей и введении в их программу профориентационных занятий стало одним из самых обсуждаемых в день открытия штаба. По итогам дискуссии это вопрос решено проработать и включить в народную программу партии.

В Тверской области региональный штаб общественной поддержки начал работу 9 августа. На его открытие были приглашены губернатор Игорь Руденя, советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

«Необходимо очень внимательно относиться ко всем наказам граждан, к тому, что жители региона хотели бы улучшить и изменить. Данная общественная приемная – возможность более активно, более качественно работать с гражданами», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Советник Президента РФ Владимир Васильев в общении с журналистами отметил, что от жителей Верхневолжья поступает много инициатив в народную программу, поддержанную партией. В том числе, первые посетители уже обратились со своими предложениями в штаб.

По словам лидера тверских добровольцев Юлии Сарановой, региональный Штаб общественной поддержки должен стать площадкой для встреч с представителями общественных организаций, реализующих проекты в социальной сфере.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября. Помимо «Единой России» списки кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Тверской области выдвинули еще 14 партий: «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Зеленая Альтернатива», «Зелёные», «Родина», «Российская партия свободы и справедливости», «Гражданская Платформа», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Коммунисты России», «Российский Общенародный Союз», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко».