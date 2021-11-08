Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни участника Великой Отечественной войны, полного кавалера Ордена Славы Ивана Андреевича Рулева

10 августа на 97-ом году ушел из жизни Иван Андреевич Рулев – ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и города Конаково. Соболезнования родным и близким Ивана Андреевича направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ушел из жизни человек, чьи заслуги перед Родиной невозможно переоценить. Иван Андреевич был олицетворением поколения победителей, людей, посвятивших себя служению Отчизне. Отдав более 30 лет Вооруженным Силам, Иван Андреевич внес важный вклад в сохранение и продолжение офицерских традиций, в подготовку новых поколений военнослужащих, в патриотическое воспитание молодежи. До последних дней он был активным участником ветеранского движения», – отметил Игорь Руденя.

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Многократно устранял повреждения на линиях связи, несмотря на обстрелы. Благодаря этому было обеспечено непрерывное управление боями.

20 марта 1945 года у Биссау (Польша) во время установления проводной связи Иван Андреевич был контужен, но героически завершил свою работу. Это дало возможность командованию предотвратить прорыв танков противника и удержать переправу.

Иван Андреевич Рулёв награжден Орденами Славы I, II и III степени, Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Дружбы, Почетным знаком Губернатора «Крест святого Михаила Тверского».

После войны служил в Вооруженных Силах, работал инженером в Конаково, возглавлял президиум Конаковской районной организации ветеранов.

Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной сферой для Ивана Андреевича всегда работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В сентябре 2020 года Губернатор Игорь Руденя в соответствии с Указом Президента Владимира Путина передал Ивану Андреевичу государственную награду – Орден Почёта.

Пресс-служба Правительства Тверской области