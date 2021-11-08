В Тверской области законодательно утвердят запрет на ввоз строительных и других отходов

10 августа на заседании Правительства Тверской области одобрен законопроект, запрещающий ввоз строительных и других отходов на территорию региона. Законопроект за подписью Губернатора Игоря Рудени будет направлен в Законодательное Собрание Тверской области для принятия в установленном порядке.

В документе устанавливается запрет на ввоз в Тверскую область строительного мусора для утилизации и хранения. В соответствии с заключением экологов к законопроекту, возможностей региона хватает только для утилизации отходов, возникающих в ходе строительства на территории Верхневолжья.

«Развивая экономику, участвуя в программе переселения из аварийного жилья, необходимо более четко координировать вывоз и утилизацию строительных отходов. Сегодня рассмотрен законопроект Тверской области, который, в том числе запрещает ввоз в регион строительных отходов», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального Правительства.

В качестве примера особой актуальности данного вопроса Губернатор привел ситуацию с ликвидацией последствий стихии в Андреаполе, которая потребовала вывоза и утилизации большого объема строительного мусора.

Губернатор проинформировал: в соответствии с законопроектом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

«Все стройки должны быть под контролем, а мусор - свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте, а не в хаотичном режиме», – подчеркнул Игорь Руденя.

Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов», куда участники рынка будут обязаны вносить данные о своей деятельности, начиная с образования отходов до транспортировки их на объекты, включенные в территориальную схему ТКО, и фиксации приема.

На заседании Правительства региона рассмотрена также законодательная инициатива, в рамках которой максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований увеличен до 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области