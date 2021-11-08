Ансамбль народной музыки «КалиНА-АРТ» представит Тверскую область на фестивале «Вместе мы – Россия»

20 и 21 августа в Советске Калининградской области состоится Межрегиональный фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия». Проект объединит коллективы и мастеров декоративно-прикладного искусства из 12 регионов России и Республики Беларусь. Верхневолжье представит ансамбль народной музыки «КалиНА-АРТ» Тверского областного Дома народного творчества.

Здесь же, в Советске, развернется масштабная ярмарка народного творчества, пройдут воркшопы мастеров и другие мероприятия с участием экспертов из Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Липецкой, Могилевской, Псковской, Рязанской, Тверской, Челябинской областей, республик Коми, Марий Эл, Беларусь, Камчатского края.

Актуальные вопросы развития и сохранения народной культуры участники обсудят на круглом столе «Этнокультурная деятельность как форма укрепления межнационального согласия народов России. Традиции и современность». Модератором встречи выступит первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Мери Русанова.

Межрегиональный фестиваль национальных традиций и творчества «Вместе мы – Россия» проводится в целях поддержки традиционных национальных культур и фольклора народов, проживающих в Российской Федерации.

Учредители и организаторы события – Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Пресс-служба Правительства Тверской области