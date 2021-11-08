В Тверской области пройдёт «День Левши»

14 августа в городе Торжке Тверской области пройдет литературно-этнографический праздник «День Левши». Мероприятие, которое состоится на территории Новоторжского кремля, будет организовано при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В программе праздника - творческие испытания для левшей и правшей, мастер-класс резьбы по дереву и росписи по гипсу, игры, конкурсы, чеканка монет, выступления народных коллективов. Будут работать богатырская площадка, детская игровая площадка.

Начало праздника в 14.00 по адресу: г. Торжок, ВИЭМ, Новоторжский кремль, Старицкая, 1. Подробную информацию можно узнать по телефону

+7 919 061 18 49.

Пресс-служба Правительства Тверской области