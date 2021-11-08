Губернатор Игорь Руденя поблагодарил за вклад в Победу труженицу тыла Анну Фёдоровну Седову, отмечающую столетний юбилей

10 августа 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Фёдоровне Седовой. Губернатор Игорь Руденя позвонил Анне Фёдоровне и поблагодарил ее за вклад в Победу.

«Я хочу сказать вам слова искренней благодарности за то, что вы сделали для страны, для защиты нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Вы были активным участником трудового фронта, копали окопы, добывали торф. Ваше поколение не только победило немецко-фашистских захватчиков, но и воспитало нас, последующие поколения граждан России», – обратился к Анне Фёдоровне Игорь Руденя.

После войны Анна Фёдоровна трудилась на разных предприятиях города. Ветеран награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями к 50-й, 60-й, 70-й годовщинам Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Правительства Тверской области