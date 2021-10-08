Губернатор Игорь Руденя выразил слова признательности участнице Великой Отечественной войны Зое Петровне Андреевой, которой исполнилось 100 лет

10 августа 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Твери Зое Петровне Андреевой. Слова признательности в юбилей ей выразил Губернатор Игорь Руденя.

«В Вашей биографии отразились важнейшие страницы истории нашей страны. Вы развивали отечественную промышленность, в годы Великой Отечественной войны не щадили сил для Победы. В мирное время внесли большой вклад в укрепление нашей Родины. У вашего поколения мы учимся верить в свои силы и честно трудиться. Спасибо за все, что сделано Вашими руками для тверской земли и всей нашей страны», - обратился к Зое Петровне Игорь Руденя.

Зоя Петрова Андреева родилась в Твери, получила образование по специальности «техник-конструктор». В довоенное время работала чертёжницей на вагоностроительном заводе.

В 1941-ом находилась в военной оккупации в деревне Беклишево (Савватьево), рыла окопы, участвовала в оборонительных работах. С 1942-го по 1948-ой трудилась техником-конструктором в воинской части №2462.

После войны Зоя Петровна работала в гарнизонах по месту службы супруга.

Пресс-служба Правительства Тверской области