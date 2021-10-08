Более 1200 медиков трудоустроено в учреждения здравоохранения Тверской области за первое полугодие 2021 года

Итоги реализации в Верхневолжье национального проекта «Здравоохранение» в первом полугодии 2021 года были рассмотрены на заседании Правительства Тверской области, которое 10 августа провёл Губернатор Игорь Руденя. По привлечению федеральных средств в рамках нацпроекта Тверская область занимает пятое место в ЦФО.

Глава региона отметил - Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача выстроить всю отечественную систему здравоохранения на новой технологической базе, поставить современные достижения в медицине на службу гражданам страны.

«Ключевые направления работы в Тверской области - развитие первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышение объемов диспансеризации населения, что должно способствовать увеличению средней продолжительности жизни наших граждан. Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал», – отметил Игорь Руденя.

На заседании были рассмотрены ключевые для региона направления реализации национального проекта – борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, первичной медицинской помощи, решение кадрового вопроса и цифровизация отрасли.

В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Тверской области обновляется материально-техническая база сосудистых центров. Так, до конца 2021 года будут введены в эксплуатацию ангиографический комплекс, передвижной аппарат УЗИ и комплекс ультразвуковой диагностики экспертного класса в ОКБ, комплексы УЗИ в Ржевской, Бежецкой, Нелидовской, Вышневолоцкой ЦРБ и городской больнице №7 Твери, а также дополнительное оборудование для перемещения пациентов в городской больнице №6 областной столицы.

В регионе продолжается переоснащение областного онкологического диспансера. В текущем году был установлен новый маммограф, поставлены операционные столы, гематологические анализаторы, закуплены вакцины против рака шейки матки и расходные материалы для выявления заболевания.

Создается центр амбулаторной онкологической помощи в Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П.Аваева. На данный момент там завершен капитальный ремонт, поставлены КТ, эндоскопическое оборудование. Подобный центр создается также на базе Вышневолоцкой ЦРБ. До октября 2021-го будет завершен ремонт помещений, а в ноябре - поставлено необходимое оборудование.

За первое полугодие 2021 года в Верхневолжье было трудоустроено 349 врачей, 854 медика среднего звена. Продолжается развитие системы поддержки студентов-медиков и молодых специалистов сферы здравоохранения – выплачиваются академические и социальные стипендии студентам медицинских колледжей, организованы выплаты ординаторам и студентам, обучающимся по целевому набору в Тверском государственном медицинском университете.

Все большую значимость приобретает направление постковидной реабилитации жителей региона. В Тверской области вводится углубленная диспансеризация граждан, перенесших коронавирусную инфекцию. По итогам обследования медики будут принимать решения по поводу реабилитационных мероприятий для пациентов.

«В настоящий момент в нашем регионе коронавирусом переболело более 56 тысяч человек. В рамках постановления Правительства РФ все эти пациенты с 1 июля имеют право на углубленную диспансеризацию, которую можно пройти в лечебном учреждении по месту прикрепления. По итогам диспансеризации принимается решение о необходимости проведения реабилитационного лечения в каждом конкретном случае. Разрабатывается индивидуальный план мероприятий. Реабилитация может проводиться как в условиях стационара, так и амбулаторно, в том числе на дому, с использованием методик дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры», – прокомментировал главный врач Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Александр Старцев.

В рамках реализации национального проекта до конца 2022 года планируется создание второго регионального сосудистого центра и центра амбулаторной онкологической помощи на базе Ржевской ЦРБ. С 2023 по 2024 годы такие же онкоцентры будут открыты в Нелидовской, Бежецкой и Кимрской ЦРБ. Кроме того, до конца 2023 года планируется завершить строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы.

Запланировано приобретение 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 15 модульных врачебных амбулаторий, строительство детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах.

Также на заседании принято решение об увеличении на 270 млн рублей государственной программы «Здравоохранение Тверской области». Средства будут направлены на развитие медицинских учреждений региона, в том числе обеспечивающих лечение больных новой коронавирусной инфекцией, и углублённую диспансеризацию выздоровевших граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области