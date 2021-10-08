В пяти больницах Тверской области целый год будет звучать классическая музыка в исполнении симфонического оркестра

В пяти больницах Твери и Тверской области будет реализован социальный проект «Даже у стен есть Душа». В течение года там ежедневно по 40 минут для пациентов будут звучать аудиозаписи музыки в исполнении международного симфонического оркестра «Таврический». Предполагается, что классика поможет в психофизической и духовной реабилитации пациентов.

В основе проекта лежит музыкотерапия, уникальность которой заложена в произведениях международного симфонического оркестра «Таврический», профессионально подобранных дирижёром.

По мнению авторов проекта, музыкальные композиции оказывают благотворное воздействие на глубину дыхания, скорость деятельности нейронных путей, сокращения сердца, расслабление или напряжение мышц.

Первым учреждением, где начнет звучать музыка, станет Детская областная клиническая больница. 10 августа в 14:00 на территории сквера будут звучать лучшие классические произведения.

В тверском регионе поддержку проекта осуществляет Министерство культуры Тверской области, региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба Правительства Тверской области