В преддверии нового учебного года в 53 школах Верхневолжья при поддержке области ведутся ремонтные работы

В Тверской области в этом году школы региона впервые распахнут свои двери для 14482 детей. Больше всего первоклассников в Твери, Вышневолоцком городском округе, Конаковском и Калининском районах. Выпускниками общеобразовательных учреждений станут свыше 5300 одиннадцатиклассников. Всего в регионе 1 сентября новый 2021-2022 учебный год начнётся для более 138 тысяч детей.

Сейчас образовательные организации региона ведут подготовку учреждений к новому учебному году. В том числе идут ремонтные работы.

Правительство Тверской области оказывает муниципалитетам финансовую поддержку в укреплении материально-технической базы учреждений образования. В 2021 году из регионального бюджета выделено 101,5 млн рублей на выполнение ремонтных работ в 53 школах, расположенных на территории 24 муниципальных образований.

В 15 школах капитально ремонтируют кровли, в 14 - меняют оконные блоки, в 18 школах идут работы по обеспечению комплексной безопасности зданий и помещений. Еще в пяти школах проводят капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, спортзала, приобретают столово-кухонное оборудование.

Наиболее активно ремонтные работы ведутся в Старицком районе. Здесь идет замена окон в Емельяновской и Берновской СОШ, работы по повышению безопасности – в Красновской и Емельяновской школах.

Также в лидерах по темпам работ - Вышневолоцкий городской округ, где обновляют окна в школе № 7, ремонтируют кровлю в школах № 12 и № 7, спортзал в школе № 12.

Пресс-служба Правительства Тверской области