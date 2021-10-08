Тверская область вошла в ТОП-3 рейтинга инвестиционной активности регионов ЦФО

Тверская область укрепилась в рейтинге инвестиционной активности регионов по итогам июля. Верхневолжье занимает 3-е место среди субъектов ЦФО и 12-е – по России. Обе позиции за месяц улучшились на два пункта. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

Одно из важных событий в инвестиционной политике региона связано с рабочей поездкой в Тверскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, которая состоялась 13 июля. В ходе визита губернатор Игорь Руденя представил премьер-министру проекты развития туристического кластера «Волжское море» и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». В итоге глава федерального правительства поручил проработать источники и механизмы финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла в Завидово и комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши. Соответствующую работу до 15 августа должны провести Ростуризм, Минтранс, Минфин и Минэнерго совместно с Правительством Тверской области и ОАО «РЖД».

В июле Правительством Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени одобрено создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения, который станет площадкой для эффективной кооперации производств. Кластер объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери. В контур кластера планируется включить малые и средние промышленные предприятия Тверской области. Кроме того, в работу вовлечены Тверской государственный технический университет и Тверской машиностроительный колледж.

Также Правительством Тверской области принято решение о выделении земель под реализацию новых крупных инвестиционных проектов. В Конаковском районе компания «Агрофирма Дмитрова Гора» планирует строительство специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. В Заволжском районе Твери заявлена реализация проекта по расширению производства стекольного завода компании «ГлаЦем». Общий объем инвестиций в реализацию двух проектов составит более 1,1 млрд рублей, планируется создание 35 новых рабочих мест. В Кашинском городском округе планируется размещение туристической базы.

Кроме того, в июле в Зубцовском районе запущен камнеобрабатывающий завод ООО «Белый камень». Это первая очередь реализуемого на территории нового инвестиционного проекта. Объём инвестиций составил 733 млн рублей, создано 90 рабочих мест. Предприятие «Белый камень» ориентировано на обработку любых видов мрамора, травертина и известняка. Компания планирует строительство второй очереди завода. Предполагаемый объем инвестиций – 1 млрд рублей, будет создано 200 новых рабочих мест.

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