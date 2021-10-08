Игорь Руденя занял место в «тройке» лидеров медиарейтинга глав регионов ЦФО за июль

Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге глав субъектов Центрального федерального округа по итогам июля. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В числе наиболее заметных информационных сообщений прошедшего месяца «Медиалогия» отмечает рабочую поездку в Тверскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, в ходе которой губернатор Игорь Руденя представил премьер-министру проект развития кластера «Волжское море» и другие объекты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово».

Также СМИ подробно освещали посещение Михаилом Мишустиным и губернатором Игорем Руденей производственных площадок Тверского вагоностроительного завода и промышленного технопарка КСК.

Напомним, по итогам визита в Тверскую область Михаил Мишустин дал рад поручений. Часть из них касается создания условий для перехода промышленных предприятий на отечественное программное обеспечение. Для этого предлагается использовать, в том числе, опыт тверских производств. Также глава федерального правительства поручил проработать источники и механизмы финансирования строительства железнодорожной ветки от Октябрьской железной дороги до транспортно-пересадочного узла в Завидово и комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоши. Соответствующую работу до 15 августа должны провести Ростуризм, Минтранс, Минфин и Минэнерго совместно с Правительством Тверской области и ОАО «РЖД».

В июле еще одной важной темой стал ход реализации программы газификации Тверской области в первом полугодии 2021 года и прогноз выполнения работ на второе полугодие. Этот вопрос был рассмотрен на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Мы начали программу газификации и акцентируем основные усилия на северо-востоке нашего региона, где самый минимальный процент газификации муниципальных образований. Также это касается и юго-западных территорий области. Хочу отметить, что реализация программы газификации – это повышение инвестиционной привлекательности нашей территории. Газификация необходима для промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства», – отметил Игорь Руденя.

По сообщениям СМИ, в этом году в тверском регионе предстоит выполнить почти такой же объём работ, как в течение предыдущих трёх лет. За 2021 год в Тверской области планируется построить 183 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицировать 15 населённых пунктов, 2539 квартир и домовладений.

Также СМИ сообщали, что 27 июля на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени одобрено создание в регионе инновационного кластера транспортного машиностроения. Он станет площадкой для эффективной кооперации производств. Кластер объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери. Планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия Тверской области. В работу вовлечены образовательные учреждения – Тверской государственный технический университет, Тверской машиностроительный колледж.

Кроме того, в июле министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Тверскую область в числе пяти регионов, которые смогли добиться наилучших темпов вакцинации граждан от COVID-19. По поручению Губернатора Игоря Рудени в прививочных пунктах Верхневолжья, востребованных у населения, увеличено количество специалистов, отмечали СМИ.

Рейтинг построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 66 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.