Старинное село Тверской области признано самой красивой деревней России

Село Овсище Вышневолоцкого городского округа Тверской области получило новый статус – «Самая красивая деревня России». Ранее почетного знака были удостоены село Берново и город Старица – они стали первыми туристическими локациями Верхневолжья, вошедшими в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

Ежегодно в селе Овсище проходит праздник «Один день в русской усадьбе», включенный в календарь туристических событий Тверской области.

«Сегодня Тверская область востребована у туристов. Растёт интерес гостей к событийному, гастрономическому туризму в регионе. Туристическая отрасль – одно из приоритетных направлений развития экономики», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Местом притяжения гостей в селе Овсище является музейно-культурный комплекс «Усадьба Милюковых». С ней связаны имена известных русских художников, в том числе А.Г. Венецианова. Интерьер дома и виды усадьбы запечатлены на полотнах живописца Милюковых крепостного Г.В. Сороки и художника С.Ю. Жуковского, их картины представлены в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее.

Дом Милюковых – уникальный пример деревянной усадьбы в стиле классицизма. Восстановление объекта, построенного на рубеже 18-19 веков, велось при поддержке Министерства туризма Тверской области. Проект музейно-культурного комплекса «Усадьба Милюковых» победил в конкурсном отборе на получение межбюджетного трансфера на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в 2018 году.

«Наша цель – вдохновлять людей на путешествия по малым городам и красивым деревням. Все объекты должны соответствовать нашим критериям: деревни должны быть не музейными, а настоящими, с населением не более 2000 человек, которые заботятся о сохранении своей малой родины», – отметил председатель Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов.

Пресс-служба Правительства Тверской области