Для Тверского областного клинического онкологического диспансера приобретут новое высокотехнологичное оборудование

9 августа Губернатор Игорь Руденя посетил Тверской областной клинический онкологический диспансер. Глава региона осмотрел территорию учреждения, корпус хирургического стационара, отделение радиотерапии, рентгенкабинет, а также медицинское оборудование.

По итогам осмотра глава региона отметил, что в учреждении работают высокопрофессиональные врачи, которые готовы увеличивать объемы оказываемых в диспансере медицинских услуг. Реализовать эти планы возможно в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное- сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью», – отметил Игорь Руденя.

Для привлечения в учреждение медицинских кадров Игорь Руденя поручил проработать вопрос выделения жилья для специалистов, приезжающих из других городов или регионов.

Также Губернатор поручил провести ремонт помещения под закупку второго линейного ускорителя, который планируется приобрести в 2022 году.

Первый закупленный по нацпроекту линейный ускоритель c уникальной рентгенографической системой позиционирования и верификации положения пациента уже введен в эксплуатацию. С начала его работы лечение получают 137 пациентов, из них 64 уже завершили лучевую терапию.

Только за два последних года для Тверского областного онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая специализированная техника.

Благодаря обновлению оборудования в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.

«До того, как началось обновление материально-технической базы отделения, наше оборудование было на порядок ниже того, что мы имеем на данный момент. Сейчас у нас есть и линейные ускорители, и современные аппараты. Подобное оснащение установлено лишь в трех-четырех федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Это дало возможность пациентам лечиться на своей территории, а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург», – рассказала главный врач онкологического диспансера Оксана Комарова.

В 2021 году техническое обновление областного онкодиспансера продолжается. Запланированы поставки 27 единиц оборудования: информационно-управляющей системы, специализированных аппаратов ультразвуковой диагностики, операционных столов и других

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, нагрузка врачей составляет до 70 тысяч посещений в год. В хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более 4 тысяч операций.

Пресс-служба Правительства Тверской области