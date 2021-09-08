Бордюры, произведенные в Тверской области, будут использоваться при ремонте федеральных трасс

Тверской завод АО «ТЖБИ-4» получил сертификат на производство бортового камня. Материалы, произведенные на предприятии, могут быть использованы при строительстве и ремонте автодорог федерального значения.

Строительство и ремонт федеральных трасс в России проводят с использованием только сертифицированных материалов. Например, бортовой камень должен иметь сертификацию в рамках технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Тверской завод АО «ТЖБИ-4» стал единственным производителем железобетона в Тверской области, который смог получить данный сертификат. Его продукцию проверяли на прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и другие характеристики в пермской лаборатории. Сертификат стал третьим у предприятия, выданным по техническому регламенту Таможенного союза. Ранее процедуру сертификации прошли дорожные железобетонные трубы и водоотводные элементы.

Динамичное развитие строительного комплекса Верхневолжья отметил накануне, в День строителя, Губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря профессионализму и преданности делу инженеров, проектировщиков, архитекторов, рабочих и специалистов возведены города и посёлки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Создана жилищная, социальная, энергетическая и транспортная инфраструктура Верхневолжья», – подчеркнул Игорь Руденя в обращении к работникам и ветеранам отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области