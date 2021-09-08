Игорь Руденя принял участие в открытии регионального Штаба общественной поддержки «Единой России»

Губернатор Игорь Руденя сегодня, 9 августа, был приглашен на открытие регионального Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», который начал работу в Твери по адресу: ул. Советская, 19. Вместе с главой региона штаб посетили советник Президента РФ Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Задача штаба – стать главным центром притяжения для всех общественных сил, готовых принять участие в формировании новой стратегии развития Тверской области до 2026 года и внести предложения в народную программу, предложенную «Единой Россией».

«Необходимо очень внимательно относиться ко всем наказам граждан, к тому, что жители региона хотели бы улучшить и изменить. Данная общественная приемная – возможность более активно, более качественно работать с гражданами, – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя. – Сегодня на первый план выходит задача по укреплению медицины, в том числе на основании обращений людей. За предыдущие пять лет была проделана большая работа. Сегодня реализуются планы по строительству новых поликлиник, больниц, объектов здравоохранения».

Советник Президента РФ Владимир Васильев в общении с журналистами отметил, что от жителей Верхневолжья поступает много инициатив в народную программу, поддержанную партией.

«Если посмотреть на кандидатов федерального списка от партии, мы видим, что каждый из них олицетворяет ключевые на сегодняшний день направления. В том числе это демография – детство, семья. Сегодня мы можем ставить определенные задачи, и у нас есть практики решений. Убежден, что приложим этот опыт здесь. В штаб общественной поддержки уже пришли первые посетители, поступили первые предложения в программу», – сказал Владимир Васильев.

По словам лидера тверских добровольцев Юлии Сарановой, региональный Штаб общественной поддержки «Единой России» открыт в том числе для сотрудничества с общественными организациями Верхневолжья.

«Это площадка, где на регулярной основе должны проходить встречи с представителями общественных организаций, отвечающих за развитие таких важных для нашего города и региона направлений, как работа с детьми, помощь старшим людям, экология. Активисты некоммерческих организаций – это эксперты, которые помогут сформировать актуальную повестку по направлениям, связанным с социальной сферой», – отметила Юлия Саранова.

Перед посещением Штаба общественной поддержки Губернатор Игорь Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на должность высшего должностного лица региона. Также удостоверения кандидатов вручены советнику Президента РФ Владимиру Васильеву и директору Тверского волонтерского центра «МыВместе» Юлии Сарановой, которые представляют «Единую Россию» на выборах депутатов Государственной Думы по 180-му и 179-му одномандатным избирательным округам.

Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва, Губернатора Тверской области и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.

Помимо «Единой России» списки кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Тверской области выдвинули еще 14 партий: Партия Роста; Российская партия пенсионеров за социальную справедливость; Зеленая Альтернатива; Зелёные; Родина; Российская партия свободы и справедливости; Гражданская Платформа; Коммунистическая партия Российской Федерации; Справедливая Россия – Патриоты – За правду; Коммунисты России; Российский Общенародный Союз; Либерально-демократическая партия России; Новые люди; ЯБЛОКО.