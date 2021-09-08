В Спирово Тверской области по обращению граждан отремонтирована дорога к дому-мемориалу Героя Советского Союза С.Г. Бровцева

В посёлке Спирово Тверской области отремонтирован участок по улицам Бровцева и Клубная – от дома №1 до пересечения с ул. Железнодорожная. С вопросом о приведении в надлежащее состояние дороги в населённом пункте к Губернатору Игорю Рудене в марте 2021 года обращалась жительница посёлка Нина Чумакова во время личного приёма граждан.

Тогда глава региона отметил: объекты будут включены в программу на 2021 год. Игорь Руденя также поручил привести в порядок пешеходную зону.

Участок автодороги протяженностью около 1 км является одним из центральных направлений поселка, по нему проходит школьный маршрут. Также дорога ведет к дому-мемориалу летчика-испытателя, Героя Советского Союза С.Г. Бровцева.

Ремонтные работы на объекте уже завершены. На проезжей части уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка, установлены дорожные знаки, проведена подсыпка обочин. Кроме того, оборудован пешеходный переход, сделан тротуар.