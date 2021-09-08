В Андреаполе восстановлено 58 домов, пострадавших от стихии

В городе Андреаполе Тверской области продолжается ликвидация последствий стихии. Восстановлено уже 58 жилых домов. 9 августа планируется восстановить еще 3 дома. Кроме того, силами аварийно-спасательной службы по Тверской области будет проведена расчистка русла реки Западная Двина.

Ранее Губернатор Игорь Руденя поручил оказать поддержку людям, которые остались без жилья из-за ураганного ветра. Для них в ближайшее время будут приобретено 7 домов, в оперативном режиме ведётся подготовка необходимых документов для оформления и передачи жилья.

Кроме того, помощь будет оказана детям из семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Им предоставят комплекты школьной формы и учебных принадлежностей, воспитанникам детских садов – наборы для развития и творчества. Всего будет выдано 19 комплектов формы для учеников с 1 по 11 классы, 38 наборов для школьников и воспитанников детских садов.

На данный момент проведена расчистка 80 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов от порубочных остатков и строительного мусора, собрано и вывезено 4 тысячи тонн мусора, расчищено 9 га территорий земель лесного фонда от поваленных деревьев, установлены 92 бетонные опоры ЛЭП. Задействована группировка сил и средств в количестве 328 человек и 39 единиц техники.

На месте продолжает работу комиссия, которую возглавляет Губернатор Игорь Руденя. В ее составе - руководство МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Члены комиссии оперативно решают возникающие у местных жителей вопросы.

Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области