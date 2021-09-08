Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова получили удостоверения зарегистрированных кандидатов

Сегодня в областной избирательной комиссии губернатор Тверской области Игорь Руденя получил удостоверение зарегистрированного кандидата от партии «Единая Россия» на выборы высшего должностного лица региона. Также удостоверения кандидатов вручены советнику Президента РФ Владимиру Васильеву и директору Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлии Сарановой, которые представляют «Единую Россию» на выборах депутатов Государственной Думы, соответственно, по 180-му и 179-му одномандатным избирательным округам.

Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова входят в первую «тройку» территориальной группы кандидатов «Единой России» на выборах в Государственную Думу и возглавляют общеобластную часть партийного списка кандидатов на выборах депутатов областного Законодательного Собрания.

Напомним, Игорь Руденя 26 июля представил в избирательную комиссию региона документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы Губернатора, в том числе, 183 подписи, необходимые для прохождения «муниципального фильтра». Поддержку главе региона выразили муниципальные депутаты, представляющие все парламентские партии.

Выборы губернатора Тверской области, депутатов Государственной Думы VIII созыва и депутатов регионального Законодательного Собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области