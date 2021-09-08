Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с оперативным решением вопроса поставок газа в баллонах жителям Верхневолжья

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели после оперативного решения вопроса со сбоем поставок газа в баллонах жителям ряда муниципальных образований Тверской области. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, вечером 6 августа главами муниципалитетов, в которых возникли сложности с обеспечением газом в баллонах, подписаны графики поставок топлива с компанией СГ-Маркет. Поручение оперативно подготовить и подписать необходимые документы было дано губернатором Игорем Руденей. Уже с 7 августа в соответствии с графиками газ в баллонах начал поступать в муниципальные образования в штатном режиме.

Сложности с обеспечением «голубым топливом» возникли в ряде муниципалитетов из-за того, что компания-поставщик газа СГ-Маркет не смогла своевременно провести регистрацию используемых для перевозки топлива транспортных средств в ГИБДД.

Игорь Руденя поставил перед главами муниципальных образований задачу актуализировать потребность населения в газе в баллонах на местах с тем, чтобы обеспечить всех жителей «голубым топливом».