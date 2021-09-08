В день 20-летия РТРС на тверской телебашне будет включена праздничная иллюминация

13 августа Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отметит 20-летие. Она была образована в 2001 году Указом Президента России Владимира Путина для решения стратегических задач, среди которых – формирование, эксплуатация, модернизация и развитие единого комплекса государственных теле- и радиосетей.

В Российскую телевизионную и радиовещательную сеть с 2001 года входит филиал РТРС «Тверской ОРТПЦ», который на сегодняшний момент обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Тверь» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Тверской проспект – Регион» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 50 радиостанций.

В день 20-летия предприятия на телебашне в Твери будет включена праздничная архитектурно-художественная подсветка. Иллюминация будет зажжена и в других городах, где расположены филиалы РТРС – в Биробиджане, Благовещенске, Калининграде, Калуге, Сочи, Челябинске и других городах. Кроме того, во время празднования юбилейной жаты на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения – «бабочка» и логотип компании.

За десять лет РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Она включает в себя более 5 тыс. передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов.

С 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК, включая Тверскую область. Возможность слушать государственные радиопрограммы в FM-диапазоне получили более 87% жителей области.

В планах РТРС – расширение спектра услуг и установка более 2 тыс. базовых станций LTE за четыре года. Благодаря этой работе будет организован беспроводной доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Пресс-служба Правительства Тверской области