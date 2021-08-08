Для школьников-участников проекта «Лето во дворце» в Областной картинной галерее проведут уроки светского этикета

В Тверской области продолжается реализация культурно-образовательного проекта «Лето во дворце». Для школьников Верхневолжья в период летних каникул в Тверском императорском дворце проходят музейные игры, мастер-классы, познавательные экскурсии и интерактивные занятия. Проект стартовал 4 июня с экскурсии «Знакомство с музеем».

Задачу организовать в период каникул познавательную программу мероприятий для школьников поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, качественный досуг и занятость детей в свободное от учебы время имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.

11 августа для школьников-участников проекта «Лето во дворце» проведут мастер-класс по рисованию «Сервиз «Колобок» – румяный бок» по выставке «Свой путь. Керамика Льва Солодкова».

13 августа состоится интерактивное музейное занятие «Уроки светского этикета».

На все мероприятия необходима предварительная запись по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.

В Императорском дворце также проводятся экскурсии для школьников из районов Верхневолжья в период учебы. Проект «Нас пригласили во дворец» реализуется по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области