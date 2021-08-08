Губернатор Игорь Руденя поручил проработать вопрос проведения ремонта Академической дачи имени Ильи Ефимовича Репина

7 августа Губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки посетил Академическую дачу имени Ильи Ефимовича Репина под Вышним Волочком. Вместе с главой региона в Доме творчества художников побывал академик Российской академии художеств Сергей Оссовский.

Игорь Руденя и Сергей Оссовский осмотрели территорию Академической дачи. Глава региона поручил проработать вопрос проведения ремонта зданий с сохранением исторического облика.

Глава региона отметил, что Академическая дача является уникальным образцом советской и российской культуры, где царит потрясающий дух творчества.

Также в рамках поездки Игорь Руденя пообщался с братьями Сергеем и Алексеем Ткачевыми – Народными художниками СССР, которые многие годы проработали на Академической даче в Тверской области. Братья Ткачевы известны в первую очередь как жанристы, создающие картины о русской деревне и судьбах разных поколений ее жителей.

«Мы много лет проработали на «Академичке». Это уже наша родина, из которой мы вышли. Хоть мы и из Брянска, но «Академичку» мы очень любим. Вышний Волочек – это Венеции клочок», – сказал во время разговора с главой региона Алексей Ткачев.

«Академическая дача имени И. Е. Репина» – старейшая творческая база Союза художников России. Она открылась 22 июля 1884 года, как место летней практики для малоимущих студентов Императорской Академии художеств.

У истоков создания «Академической дачи» стоял великий русский художник И.Е. Репин. Именно здесь был написан знаменитый пейзаж «На Академической даче», который сейчас находится в собрании Государственного Русского музея.

Здесь создавали свои произведения А.Г. Венецианов, Г.В. Сорока, Л.К. Плахов, А.В. Тыранов, И.Е. Репин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, С.Ю. Жуковский, В.К. Бялыницкий-Бируля, А.В. Моравов, В.А. Серов, К.А. Коровин и многие другие.

«Академическая дача» им. И.Е. Репина функционирует круглый год. Собственником базы творчества является Союз художников России. С января 2019 года директором является известный художник Максим Титов.

Перед посещением Академической дачи в региональном Правительстве прошла встреча, во время которой Игорь Руденя заявил о создании в Верхневолжье Совета по культуре при Губернаторе Тверской области. Глава региона предложил академику Российской академии художеств Сергею Оссовскому и доктору искусствоведения Любови Ширшовой стать первыми участниками Совета, в который войдут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы – все, кто готов работать на благо сохранения богатого исторического наследия тверской земли.

Кроме того, Игорь Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Ивановича Зверькова и Народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Михайловича Сидорова.

Пресс-служба Правительства Тверской области