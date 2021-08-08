В Тверской области в первом полугодии 2021-го проверили техническое состояние более 15 700 самоходных машин

В Тверской области количество зарегистрированной самоходной техники превысило 34 тыс. единиц. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов центральной России. В регионе ведется работа, направленная на повышение безопасности при управлении такой техникой, а также профилактические мероприятия для снижения нарушений при эксплуатации самоходных машин.

По итогам первого полугодия 2021 года на технический осмотр в Гостехнадзор Тверской области представлено более 15 700 единиц самоходной техники, из которых 14 400 машин и прицепов получили допуск к дальнейшей эксплуатации.

Во время осмотров выявлено более 1200 нарушений. По итогам контрольных мероприятий техническое состояние и условия эксплуатации самоходной техники приведены к нормативному уровню, с владельцами проведена профилактическая работа.

Инспекторами Гостехнадзора в первом полугодии 2021-го также принято 823 экзамена на право управления самоходными машинами. Произведена выдача и замена более 2500 удостоверений тракториста-машиниста.

За шесть месяцев 2021 года инспекцией предоставлено свыше 22 тыс. государственных услуг. В настоящее время такие госуслуги, как регистрация техники, технический осмотр, выдача и замена удостоверения тракториста-машиниста, можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в многофункциональных центрах «Мои документы».

В первом полугодии 2021 года на предоставление указанных услуг через Единый портал подано более 1000 заявлений, в филиалы многофункциональных центров обратилось свыше 600 граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области