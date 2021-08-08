Губернатор Игорь Руденя поблагодарил строителей Тверской области за вклад в развитие инфраструктуры региона

8 августа свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны строительного комплекса. В День строителя Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад строителей Верхневолжья в развитие жилищной, социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры Тверской области.

«Труд строителя заслуженно пользуется уважением. Благодаря профессионализму и преданности делу инженеров, проектировщиков, архитекторов, рабочих и специалистов возведены города и посёлки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Создана жилищная, социальная, энергетическая и транспортная инфраструктура Верхневолжья», – отметил Игорь Руденя в обращении к работникам и ветеранам строительного комплекса Тверской области.

Губернатор подчеркнул – сегодня строительный комплекс является одним из динамично развивающихся секторов региональной экономики, активно участвует в реализации национальных проектов. Труд работников отрасли позволяет в Тверской области ежегодно вводить в эксплуатацию новые жилые дома, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, спортивные объекты.

В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области ведется строительство детской областной клинической больницы, спортивного центра по видам гребли на реке Волга, многофункциональной гребной базы на реке Тверца, детских садов и других объектов.

Так, в 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» вводят шесть детских дошкольных учреждений в столице Верхневолжья, Торопце, селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке. Всего за прошедшие пять лет в Тверской области построено 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

В преддверии профессионального праздника в Твери прошло торжественное мероприятие, где работникам строительного комплекса Верхневолжья вручили почётные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области, Законодательного Собрания региона, профессиональных ассоциаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области