Губернатор Игорь Руденя поблагодарил строителей Тверской области за вклад в развитие инфраструктуры региона

posted by Максим Малахов on вс, 08/08/2021 - 10:12

 

         8 августа свой профессиональный праздник отмечают  работники и ветераны строительного комплекса. В День строителя Губернатор Игорь Руденя подчеркнул вклад строителей Верхневолжья в развитие жилищной, социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры Тверской области.

         «Труд строителя заслуженно пользуется уважением. Благодаря профессионализму и преданности делу инженеров, проектировщиков, архитекторов, рабочих и специалистов возведены города и посёлки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Создана жилищная, социальная, энергетическая и транспортная инфраструктура Верхневолжья», – отметил Игорь Руденя в обращении к работникам и ветеранам строительного комплекса Тверской области.

         Губернатор подчеркнул – сегодня строительный комплекс является одним из динамично развивающихся секторов региональной экономики, активно участвует в реализации национальных проектов. Труд работников отрасли позволяет в Тверской области ежегодно вводить в эксплуатацию новые жилые дома, детские сады, школы, учреждения здравоохранения,  спортивные объекты.

         В рамках адресной инвестиционной программы Тверской области ведется строительство детской областной клинической больницы, спортивного центра по видам гребли на реке Волга, многофункциональной гребной базы на реке Тверца, детских садов и других объектов.

Так, в 2021 году в Тверской области в рамках национального проекта «Демография» вводят шесть детских дошкольных учреждений в столице Верхневолжья, Торопце, селе Бурашево Калининского района, в Вышнем Волочке. Всего за прошедшие пять лет в Тверской области построено 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

         В преддверии профессионального праздника в Твери прошло торжественное мероприятие, где работникам строительного комплекса Верхневолжья вручили почётные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области, Законодательного Собрания региона, профессиональных ассоциаций.        

Пресс-служба Правительства Тверской области