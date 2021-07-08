В Верхневолжье создается Совет по культуре при Губернаторе Тверской области

В Верхневолжье будет создан Совет по культуре при Губернаторе Тверской области. Об этом глава региона Игорь Руденя заявил 7 августа в ходе встречи с художником, академиком Российской академии художеств Сергеем Оссовским и профессором, доктором искусствоведения Любовью Ширшовой – вдовой Народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Ивановича Зверькова. Губернатор Игорь Руденя предложил гостям стать первыми участниками Совета, в который войдут выдающиеся деятели искусств, художники, архитекторы, литераторы, музыканты – все, кто готов работать на благо сохранения богатого исторического наследия тверской земли.

«Тверь является частью великой истории Центральной России, которую необходимо сберечь для наших последующих поколений. Сегодня мы приступаем к масштабной работе по реализации концепции сохранения нашего исторического наследия и развития культурного пространства», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область в последние годы приобрела статус территории, где поддерживают таланты и помогают им раскрыть свой потенциал. На протяжении пяти лет в Верхневолжье проводится всероссийский конкурс «Зеленый листок» для молодых поэтов и профессиональных литераторов. Он был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева. Ежегодно премии присуждаются лучшим поэтам страны. По аналогии с «Зеленым листком» Игорь Руденя поручил учредить премии имени Ефрема Ивановича Зверькова и Народного художника СССР, уроженца тверской земли Валентина Михайловича Сидорова.

Министерство культуры Тверской области в оперативном режиме разработает положение о конкурсе, участие в котором смогут принять художники из разных регионов страны. По мнению Игоря Рудени, проведение таких мероприятий не только позволит открыть имена таланливых живописцев и прославить их на всю Россию, но и закрепит статус Тверской области в качестве значимого центра культуры и искусств.

Обсуждение вопросов развития музейного пространства в регионе продолжилось во время посещения Игорем Руденей галереи пейзажа имени Е.И. Зверькова. Глава региона осмотрел выставочные залы, где постоянной основе размещена экспозиция художника, дал ряд поручений по дальнейшему развитию галереи.

1 февраля 2021 года отмечалось 100-летие со дня рождения мастера пейзажа Ефрема Ивановича Зверькова. Он родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества – национальный пейзаж. Им создано свыше 1000 произведений.

Пресс-служба Правительства Тверской области