Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям Бежецка по случаю Дня города

7 августа – День города Бежецка. Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям муниципального образования подчеркнул, что этот праздник в очередной раз напоминает о славных страницах многовековой истории края, о значимом вкладе нескольких поколений бежечан, который они внесли в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, культуры.

«Сегодня опыт предыдущих поколений и стремление достичь благополучия родной земли помогают трудолюбивым жителям бежецкого края успешно решать задачи, стоящие перед муниципалитетом, развивать его потенциал как одного из ведущих аграрных, промышленных и культурных центров Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Бежечан тепло приветствовала приехавшая на праздник директор регионального добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

«Я хотела бы поблагодарить Бежецк за то, что он подарил мне невероятных людей, моих личных друзей. Когда мы запускали первые проекты, связанные с донорством крови, в моей команде были ребята из Бежецка. Поэтому для меня каждый приезд в Бежецк - это очень личное, это приезд туда, где родились и выросли мои лучшие друзья, люди с добрым сердцем. Для меня вся бежецкая земля состоит из таких людей. И в этом я убедилась снова в этом году, когда мы начали работать в Бежецке над совместными проектами», - сказала Юлия Саранова.

Бежецкий край в письменных источниках впервые упоминается в XII веке, предположительно в 1137 году. В те далёкие времена он входил в состав земель Великого Новгорода. История Бежецкого края неотделима от истории России. В годы опричнины бежецкие земли сильно пострадали от карательных походов Ивана Грозного. Пережил край и польско-литовское нашествие. Со второй половины XIX века Бежецк становится одним из крупнейших в России центров льняной торговли.

Среди знаменитых уроженцев края - русский писатель, автор получивших мировую известность романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев» Вячеслав Шишков, музыкант, основатель Великорусского оркестра народных инструментов Василий Андреев, певец с мировым именем, солист Большого театра, народный артист СССР Алексей Иванов. С Бежецком неразрывно связаны имена великих русских поэтов – Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

Пресс-служба Правительства Тверской области