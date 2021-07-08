Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 47 197 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 215 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 330 613 человек, за последние сутки – 3 071 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 923 480, в том числе за последние сутки их проведено 3 504.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 55 402 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 363 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 18 775

Конаковский район 4232

Ржев 2943

Вышневолоцкий городской округ 2593

Калининский район 2392

Кимры 2042

Торжок 1946

Кашинский городской округ 1437

Бежецкий район 1229

Калязинский район 1217

Бологовский район 1192

Старицкий район 1197

Осташковский городской округ 1130

Нелидовский городской округ 1034

Лихославльский район 1031

Торопецкий район 826

Максатихинский район 785

Весьегонский муниципальный округ 772

Западнодвинский муниципальный округ 761

Оленинский муниципальный округ 631

Торжокский район 619

Андреапольский муниципальный округ 571

Кувшиновский район 557

Рамешковский район 542

Зубцовский район 493

Спировский район 436

Ржевский район 434

Сонковский район 393

Кимрский район 399

Селижаровский муниципальный округ 375

ЗАТО Озёрный 366

Кесовогорский район 334

Бельский район 279

Краснохолмский муниципальный округ 287

Фировский район 272

Пеновский муниципальный округ 184

Лесной муниципальный округ 184

Молоковский район 170

Сандовский муниципальный округ 157

Жарковский район 155

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области