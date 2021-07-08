Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 246 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 47 197 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 215 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 330 613 человек, за последние сутки – 3 071 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 923 480, в том числе за последние сутки их проведено 3 504.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 55 402 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 363 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 18 775
Конаковский район 4232
Ржев 2943
Вышневолоцкий городской округ 2593
Калининский район 2392
Кимры 2042
Торжок 1946
Кашинский городской округ 1437
Бежецкий район 1229
Калязинский район 1217
Бологовский район 1192
Старицкий район 1197
Осташковский городской округ 1130
Нелидовский городской округ 1034
Лихославльский район 1031
Торопецкий район 826
Максатихинский район 785
Весьегонский муниципальный округ 772
Западнодвинский муниципальный округ 761
Оленинский муниципальный округ 631
Торжокский район 619
Андреапольский муниципальный округ 571
Кувшиновский район 557
Рамешковский район 542
Зубцовский район 493
Спировский район 436
Ржевский район 434
Сонковский район 393
Кимрский район 399
Селижаровский муниципальный округ 375
ЗАТО Озёрный 366
Кесовогорский район 334
Бельский район 279
Краснохолмский муниципальный округ 287
Фировский район 272
Пеновский муниципальный округ 184
Лесной муниципальный округ 184
Молоковский район 170
Сандовский муниципальный округ 157
Жарковский район 155
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области