В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени оперативно решается вопрос обеспечения газом в баллонах жителей сельских территорий в отдельных муниципалитетах

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени оперативно решается вопрос обеспечения газом в баллонах жителей Сонково, Сандово, Молоково и ряда других районов Верхневолжья, куда прекратилась доставка «голубого топлива».

Сложности с поставками возникли из-за того, что компания-поставщик СГ-Маркет не смогла своевременно зарегистрировать в ГИБДД машины, используемые для перевозки баллонов.

Главам муниципалитетов, где возникли данные сложности, поставили задачу подготовить и подписать графики поставки газа с компанией СГ-Маркет. Сейчас вопрос стоит на контроле Губернатора Тверской области.

Жалобы по данной проблеме поступили также в волонтерский центр «МыВместе». На встрече с жителями Юлия Саранова уже обсуждала насущную проблему «голубого топлива».

Волонтерский центр Юлии Сарановой помогает собирать информацию у жителей о потребностях газа в баллонах и берет под свой контроль график своевременной доставки топлива.

Пресс-служба Правительства Тверской области