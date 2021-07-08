Молоковский район Тверской области отмечает 92-летие

7 августа жители молоковского края отмечают 92-летие со дня основания муниципалитета. Сегодня в Молоковском районе реализуются важные проекты, направленные на ремонт дорог, развитие образования и здравоохранения, благоустройство территорий и газификацию.

«Благодаря многим поколениям жителей была создана надежная основа для социально-экономического развития края, реализации его потенциала в экономике, сельском хозяйстве, социальной сфере. Сегодня вы бережно храните богатое культурное и духовное наследие, вносите достойный вклад в решение актуальных задач, которые стоят перед муниципалитетом», – отметил Игорь Руденя в обращении к жителям муниципалитета.

Впервые в печатных источниках Молоково упоминается в 1568 году. К середине XIX века Молоково выросло в крупное торговое село, которое славилось своими базарами и ярмарками.

В начале 1918 года образована Молоковская волость, которая в августе 1929 года преобразована в район в составе Бежецкого округа Московской области. В январе 1935-го Молоковский район вошёл в состав Калининской области.

Великая Отечественная война – особая страница в истории района. Из более 6 000 молоковцев, вставших в ряды Красной Армии, свыше 4 000 пали в боях. Большинство воевавших молоковцев удостоены правительственных наград, восьми присвоено звание Героя Советского Союза.

История края неразрывно связана с именем ее выдающегося уроженца, Маршала Советского Союза Николая Огаркова, 100-летие со дня рождения которого отмечалось в 2017 году. В год 50-летия Победы получила своё нынешнее название улица Маршала Огаркова, бывшая Колхозная, на которой прошли детские годы будущего полководца. Имя Н.В. Огаркова присвоено Молоковской средней школе и краеведческому музею.

Имя Николая Васильевича Огаркова носит молоковский краеведческий музей. Экспозиция расположена в родовом доме военачальника.

В Молоковском районе – около 50 памятников археологии и архитектуры разных эпох. Среди них Вознесенская церковь, храм Спаса Всемилостивого, Церковь Николая Чудотворца в селе Антоновское.

Пресс-служба Правительства Тверской области