Губернатор Игорь Руденя обратился к жителям Бежецка по случаю Дня города

7 августа – День города Бежецка. Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям муниципального образования подчеркнул, что этот праздник в очередной раз напоминает о славных страницах многовековой истории края, о значимом вкладе нескольких поколений бежечан, который они внесли в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, культуры.

«Сегодня опыт предыдущих поколений и стремление достичь благополучия родной земли помогают трудолюбивым жителям бежецкого края успешно решать задачи, стоящие перед муниципалитетом, развивать его потенциал как одного из ведущих аграрных, промышленных и культурных центров Тверской области», - подчеркнул Игорь Руденя.

Бежецкий край в письменных источниках впервые упоминается в XII веке, предположительно в 1137 году. В те далёкие времена он входил в состав земель Великого Новгорода. История Бежецкого края неотделима от истории России. В годы опричнины бежецкие земли сильно пострадали от карательных походов Ивана Грозного. Пережил край и польско-литовское нашествие. Со второй половины XIX века Бежецк становится одним из крупнейших в России центров льняной торговли.

Среди знаменитых уроженцев края - русский писатель, автор получивших мировую известность романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачев» Вячеслав Шишков, музыкант, основатель Великорусского оркестра народных инструментов Василий Андреев, певец с мировым именем, солист Большого театра, народный артист СССР Алексей Иванов. С Бежецком неразрывно связаны имена великих русских поэтов – Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

Пресс-служба Правительства Тверской области