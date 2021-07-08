Игорь Руденя: сегодня жители Старицкого района заботятся о сохранении уникального культурного и духовного наследия родного края

7 августа отмечается День города Старицы и Старицкого района. К жителям муниципалитета обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Это настоящий праздник для всех, кто искренне любит родной край, гордится его историей, уникальными природными богатствами и, конечно, талантливыми и отзывчивыми людьми, внесшими вклад в развитие экономики, науки, культуры, образования Верхневолжья и всей нашей страны. Сегодня жители Старицкого района заботятся о сохранении уникального культурного и духовного наследия родного края, воспитывают у молодежи бережное отношение к его истории, реализуют важные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, туризме», – отметил Игорь Руденя.

Первое упоминание в летописях о Старице относится в 1297 году. Основал Старицу Тверской князь Михаил Ярославович для укрепления юго-западной границы Тверского княжества. Во второй половине XVI века Старицкий удел сделался владением Ивана Грозного. Грозный называл Старицу «Любим-городом», часто бывал здесь.

В начале XVIII века в Старице развернулось строительство из белого камня, добываемого по берегам рек Волги, Верхней и Нижней Старицы. «Старицкий мрамор» отправлялся в Санкт-Петербург, Москву и другие города. На месте добычи известняка образовался огромный и уникальный пещерный комплекс.

В XVIII веке в Старице процветают торговля и ремесла. К середине XIX века окончательно складывается неповторимый облик города с его уникальными памятниками, которые и сегодня привлекают сюда множество туристов. Сохранились такие жемчужины древнего зодчества, как Успенский монастырь.

Во время Великой Отечественно войны Старицкий район был временно оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Оккупанты сожгли и разрушили 11 тыс. жилых домов, тысячи хозяйственных построек, десятки школ, культурно-просветительских и медицинских учреждений. Но и в этих условиях большинство жителей продолжало свою борьбу в тылу врага. Они помогали бойцам и офицерам Красной Армии выходить из окружения. Десятки патриотов ушли в партизанские отряды, храбро сражались с оккупантами.

Более 20 тысяч человек, уроженцев Старицкой земли, сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них совершили подвиги и были награждены за них боевыми наградами Родины.

Пресс-служба Правительства Тверской области