Жители Андреаполя, пострадавшие из-за стихии 2 августа, получат материальную поддержку

Вопрос оказания материальной поддержки жителям Андреапольского муниципального округа, пострадавшим из-за прохождения грозового фронта и ураганного ветра 2 августа, рассмотрен 6 августа на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Для семи человек, которые потеряли дома из-за стихии, приобретут жилье, еще для 76 жителей предусмотрены компенсации за утраченное имущество. Выделение средств на эти цели было одобрено на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое ранее провел Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечена материальная помощь семьям, потерявшим близких в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе.

Сегодня на заседании Бюджетной комиссии также было одобрено оказание мер поддержки детям из семей, пострадавших в результате стихийного бедствия. Им предоставят комплекты школьной формы и учебных принадлежностей, воспитанникам детских садов – наборы для развития и творчества. Всего будет выдано 19 комплектов формы для учеников с 1 по 11 классы, 38 наборов для школьников и воспитанников детских садов.

Игорь Руденя подчеркнул – форму и учебные принадлежности необходимо выдать оперативно – не позднее 25 августа.

Сейчас в Андреаполе продолжаются восстановительные работы на территории, пострадавшей от стихии. Энергетики уже ввели новую линию электропередачи для возобновления электроснабжения. Продолжается ремонт домов: кровель, заборов и других поврежденных конструкций. В части зданий работы полностью завершены. Силами МЧС России обеспечена расчистка улиц, вывоз мусора.

На контроле регионального Минздрава по поручению Губернатора находится оказание медицинской помощи пострадавшим, которые были доставлены в учреждения здравоохранения Твери. Обследование и лечение пациентов ведется согласно установленным диагнозам.

Открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82 на базе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области