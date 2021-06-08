В Тверской области к 1 сентября детям из семей в трудной жизненной ситуации предоставят наборы школьных принадлежностей

В Тверской области более 3200 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечат к 1 сентября комплектами школьных принадлежностей. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 6 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

В набор входит 18 предметов, необходимых школьнику для учебы – ранец, альбом для рисования, цветная бумага, тетради, ручки и карандаши, краски и линейка. Наборы передадут перед началом учебного года через территориальные семейные центры.

Напомним, что по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе также выдаются бесплатные комплекты школьной формы для учащихся с 1 по 5 классы из многодетных семей Тверской области. Всего школьную форму предоставят более 12 тысячам ребят. Данная мера поддержки введена с 2020 года.

Выдача школьной формы начнется с 12 августа, заявки на ее получение можно будет подать до 15 октября. В этом году порядок предоставления школьной формы был скорректирован с учётом опыта прошлого года, а также пожеланий родителей.

Всего в регионе 1 сентября новый 2021-2022 учебный год начнётся для более 138 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области