Молодых композиторов Верхневолжья приглашают на конкурс «Партитура 2021»

С 1 августа 2021 года открылся прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Партитура 2021» – самом масштабном в современной России конкурсе для молодых композиторов. Его цели – поддержка молодых талантов и обновление репертуаров музыкальных коллективов актуальными произведениями соотечественников.

Участники могут заявиться в восьми номинациях: симфоническое произведение крупной и малой формы, балетная и оперная музыка, киномузыка, эстрадно-симфоническое произведение, хоровая музыка и произведение для одного или нескольких инструментов.

Среди членов жюри – ректор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александр Соколов; дирижер, народный артист России, Юрий Башмет; председатель Совета Союза композиторов России, композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Авторы лучших сочинений в 2021 году получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие призы. Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://partitura-konkurs.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области