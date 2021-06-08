Молодых композиторов Верхневолжья приглашают на конкурс «Партитура 2021»

posted by Максим Малахов on пт, 08/06/2021 - 18:41

 

 

 

         С 1 августа 2021 года открылся прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Партитура 2021» – самом масштабном в современной России конкурсе для молодых композиторов. Его цели – поддержка молодых талантов и обновление репертуаров музыкальных коллективов актуальными произведениями соотечественников.

         Участники могут заявиться в восьми номинациях: симфоническое произведение крупной и малой формы, балетная и оперная музыка, киномузыка, эстрадно-симфоническое произведение, хоровая музыка и произведение для одного или нескольких инструментов. 

         Среди членов жюри – ректор Московской государственной консерватории  им. П. И. Чайковского Александр Соколов; дирижер, народный артист России, Юрий Башмет; председатель Совета Союза композиторов России, композитор и художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

         Авторы лучших сочинений в 2021 году получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие призы. Конкурс проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

         Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://partitura-konkurs.ru.

          

Пресс-служба Правительства Тверской области

 