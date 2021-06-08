В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени оперативно решается вопрос обеспечения газом в баллонах жителей сельских территорий в отдельных муниципалитетах

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени оперативно решается вопрос обеспечения газом в баллонах жителей сельских территорий ряда районов Верхневолжья. Сложности с поставками топлива возникли из-за того, что компания-поставщик газа СГ-Маркет не смогла своевременно провести регистрацию используемых для перевозки топлива транспортных средств в ГИБДД.

Главам муниципалитетов, где возникли данные сложности, поставлена задача подготовить и подписать графики поставки газа с компанией СГ-Маркет. Руководителям муниципалитетов необходимо актуализировать потребность населения в газе в баллонах на местах с тем, чтобы обеспечить всех жителей «голубым топливом». Также им необходимо четко контролировать соблюдение графика поставки.

Обращения от жителей муниципалитетов по поводу перебоев с поставкой газа также поступали и к руководителю регионального добровольческого центра «Мы вместе» Юлии Сарановой. Волонтеры будут вести мониторинг ситуации и контролировать соблюдение графика поставок газа в баллонах, принимать заявки от жителей в случае возникновения вопросов.

В настоящее время компания «СГ-Маркет» располагает необходимым количеством спецтехники для доставки газа в районы, что позволит наладить бесперебойную поставку топлива и соблюдение сформированных графиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области