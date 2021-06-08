Активисты школьных лесничеств из разных муниципалитетов Верхневолжья прошли обучение в «Академии леса»

В Верхневолжье завершилась традиционная образовательная экологическая школа «Академия леса», которую ежегодно организует Тверская областная станция юных натуралистов. Ее участниками стали около 40 представителей школьных лесничеств и экообъединений из Твери, Кимр, Торжка, Вышнего Волочка, Селижаровского муниципального округа, Фировского, Калининского районов.

Экологическое воспитание, по мнению Губернатора Игоря Рудени, является одним из важных направлений работы с детьми и молодёжью.

«Необходимо объединить усилия власти и общественности в работе по повышению ответственности наших граждан в отношении к окружающей среде», – считает Игорь Руденя.

В течение недели юные экологи-лесоводы проводили занятия под руководством опытных преподавателей и профессионалов-практиков в области ответственного лесопользования.

Ребята проводили исследование гидробионтов, что помогло им углубить свои знания в области олимпиадной биологии. Под руководством известного тверского зоолога, финалиста регионального этапа конкурса «Учитель года России - 2021» Екатерины Христенко школьники освоили методы геоботанических исследований, познакомились с принципами ландшафтной архитектуры и создания экотроп.

Итогом смены стала конференция, на которой участники «Академии леса» поделились своими открытиями и спланировали дальнейшее развитие проектов и исследований.

Экошкола направлена на профессиональное самоопределение детей, обучение методам учебно-исследовательской работы, а также совершенствование педагогического мастерства руководителей школьных лесничеств – для них организован специальный семинар от методистов станции юннатов Тверской области.

Региональный проект «Академия леса» стартовал в сентябре 2016 года. Благодаря проекту в регионе создано 50 школьных лесничеств.

Пресс-служба Правительства Тверской области