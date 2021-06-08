В Тверской области в 2021 году по национальному проекту «Экология» продолжается закупка оборудования для охраны лесов от пожаров

В Тверской области в 2021 году по национальному проекту «Экология» закуплено 17 единиц техники для охраны лесов от пожаров и лесовосстановления. В регион поступили трелевочные гусеничные машины, лесные плуги, лесопосадочные трубы. Специализированное оборудование распределено по филиалам ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» и будет использоваться для проведения работ по лесовосстановлению.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетным для лесной отрасли Верхневолжья является рациональное использование природных ресурсов, усиление контрольно-надзорных мероприятий в лесах.

В рамках национального проекта «Экология» планируется, что в Верхневолжье к 2022 году количество специализированного оборудования для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы будет составлять 225 единиц.

В Тверской области сформирована многоуровневая система защиты от лесных пожаров. Внедрен дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Ведется обустройство минерализованных полос, обводнение торфяников.

В регионе повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019-м снизилась более чем в 1,5 раза – до 27,7 га. Значительно уменьшен ущерб от лесных пожаров.

Продолжается работа по предотвращению незаконных рубок. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тыс. га, тогда как в 2017-м цифра составляла 17,8 тыс. га. В перспективе отношение площади вырубленных и высаженных деревьев планируют довести до 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области