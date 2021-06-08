НОВАЯ ПЛОЩАДЬ - МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ

В конце прошлой недели в г. Конаково после масштабной реконструкции была торжественно открыта площадь перед районным ДК «Современник». Ее ремонт был проведен по инициативе и при участии партии «Единая Россия» на средства спонсора - компании «Трансмашхолдинг».

Это – еще один объект, общественное пространство, где удобно будет находиться и отдыхать горожанам. Ведь долгое время все впечатление от идущего в ногу со временем «Современника» портило старое, еще с советских времен оставшееся, бетонное покрытие.

Конаково – красивый молодой город и в нем открываются новые объекты. Здесь хочется жить, творить и наслаждаться красотами природы. Силами местного отделения партии «Единая Россия» в рекордно короткие сроки появился прекрасный городской объект – обновленная площадь перед «Современником». И это теперь не просто площадь. Здесь установлены дизайнерские арт-объекты, удобные современные лавочки, новые входная лестница и пандусы для людей с ограниченными возможностями. Сама площадь выложена удобной и долговечной брусчаткой.

В торжественном открытии еще одной достопримечательности приняли участие Глава Конаковского района Олег Лобановский, секретарь Конаковского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Щурин, ВРИО главы г. Конаково Дмитрий Колупанский, заместитель Главы администрации Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев, руководитель фракции «Единой России» в Собрании депутатов Конаковского района Марина Маматказина, генеральный директор компании «Трансмашхолдинг» Владимир Виноградов и директор ДК «Современник» Наталья Сергеева.

Олег Лобановский поблагодарил компанию «Трансмашхолдинг» за замечательный подарок, и подарил Владимиру Виноградову в память о Конаковском районе книгу «Корчевская старина». Глава отметил, что муниципальные власти Конаковского района всегда готовы к сотрудничеству с такими спонсорами, и чем больше их будет, тем больше хорошего для людей можно сделать.

Как мы уже упомянули, ремонтные работы были проведены по инициативе и при участии партии «Единая Россия» на средства компании «Трансмашхолдинг». Курировал проект член политсовета ПартииАлександр Слепышев. Он выразил благодарность однопартийцам за доверие:

- Самое ценное - быть сопричастным к позитивным изменениям на территории. Это те дела, которыми мы можем гордиться, результаты которых останутся нашему подрастающему поколению.

Старое бетонное покрытие площади, которое было положено еще в советское время, было полностью снято, подготовлена песчаная подушка, новое покрытие выполнено из брусчатки. На площади проведено благоустройство: установлены лавочки, стильные фонари, новая входная лестница, пандусы. Хочется еще раз подчеркнуть, что затраты на реконструкцию были осуществлены из внебюджетных источников. Помимо этого, часть работ была выполнена на собственные средства «Современника». Это как раз те самые арт-объекты - фонари, а также лавочки, урны и озеленение.

Также в церемонии открытия приняла участие лидер тверских волонтеров, руководитель штаба фонда «Мы Вместе» Юлия Саранова. Она приехала в Конаковский район, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с конаковскими волонтерами. В этом году исполнилось 20 лет центру молодежной политики «Иволга». Лидер тверских волонтеров поздравила «иволжан» с юбилеем. Фонд «Мы Вместе» с самого начала пандемии коронавируса активно сотрудничал с волонтерами «Иволги». Подробнее о встрече – на 8-й странице «Зари».

Ольга Булгакова, директор Конаковской средней школы № 7:

- В Конакове появился замечательный арт-объект достойный столицы. Идея великолепная: небольшой оркестр музыкантов несут музыку и свет. Изящно, иронично, остроумно. Браво автору!



Ольга Степаненко, сотрудник Конаковской МЦБ:

- Очень приятно, что облик нашего города меняется и появляются новые места для отдыха и встреч. Например, это недавно сделанные площадь перед стадионом «Колизей» и площадь перед ДК «Современник». Хорошо, что для удобства жителей организованы переходы с нормативными пандусами и тактильной плиткой для обеспечения доступности маломобильных групп в сам дом культуры. Сегодня это очень важно!



Владимир Сиротинин, житель г. Конаково:

- Новая площадь выглядит просторнее. Само покрытие брусчаткой, по сравнению с крошащимися плитами с торчащей арматурой, – это земля и небо. Хотелось бы побольше лавочек со спинками, потому что в таком приятном месте теперь будет собираться много горожан, и должны быть места, чтобы посидеть.

М.Малахов. Фото автора.