МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ИНИЦИАТИВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Круглый стол с представителями некоммерческих и общественных организаций, активных жителей города Конаково и Конаковского района прошел в администрации района. Участники круглого стола, которые реализуют самые разные инициативы на территории Конаковского района, говорили о грантовой поддержке, о том, какие структуры и кто конкретно может помочь им в подготовке необходимых документов для участия в конкурсах.

В рамках проведения мероприятия сотрудники МЦ «Иволга» подготовили для общественников презентацию по теме «Гранты и пути реализации», в которой наглядно показали и объяснили каждый пункт алгоритма создания и написания проектов для получения грантов.

Первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко отметила, что в настоящее время гранты становятся одним из основных источников финансирования деятельности некоммерческого сектора, поэтому администрация Конаковского района готова оказывать содействие общественным и некоммерческим объединениям, активным гражданам в их участии в грантовых конкурсах.

Чтобы одержать победу в конкурсе и получить грант, необходимо собрать команду единомышленников. Участники круглого стола пришли к выводу, что для поддержания всех гражданских инициатив и проектов, направленных на решение социальных вопросов, оптимизации оформления необходимых документов, необходимо создать универсальное общественное объединение, включающее самые разные направления общественно-полезной деятельности: реализация экологических, культурных, образовательных проектов, ветеранское движение, волонтерство, развитие благотворительности и добровольчества, работа с детьми, охрана окружающей среды и животных, патриотическое воспитание молодежи, ЗОЖ, развитие массового спорта, духовно-нравственное развитие, помощь инвалидам, сохранение исторической памяти, поддержка семьи, социальная поддержка граждан. Специалисты МЦ «Иволга» будут оказывать методическую помощь в написании проектов по грантовой поддержке. Ожидается, что это поможет улучшить качество и увеличить количество выигранных проектов, нацеленных на развитие гражданского общества.

СКОРО ВЫБОРЫ

О предстоящих выборах, цифровых сервисах и борьбе с нарушениями нам рассказал председатель ТИК Конаковского района Сергей Фомченко

На территории Конаковского района в 2021 году будут проходить следующие выборы:

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

- выборы Губернатора Тверской области.

- выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва.

- выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского муниципального района пятого созыва.

В этом году голосование продлится три дня. Это 17, 18 и 19 сентября.

Самыми заметными изменениями станут моменты, повышающие доступность голосования, открытость и легитимность проведения выборов, которые уже опробованы. Например, само трехдневное голосование уже применялось в прошлом году при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ. На всех участках будет установлено видеонаблюдение, либо видеофиксация. Для сохранности избирательных бюллетеней будут применяться сейф-пакеты и отдельные металлические ящики (сейфы).

Со 2 августа начала работу система «Мобильный избиратель»: избиратели, которые в дни голосования будут находится не на территории своих избирательных участков (например уедут в гости, командировку, в санаторий и тд.) заранее могут подать заявление в любой ТИК, МФЦ, на портале госуслуг, чтобы их прикрепили к участковой избирательной комиссии по месту нахождения.

С 8 сентября к этой работе подключатся и все участковые комиссии. Новшество в том, что теперь избиратель может аннулировать ранее поданное заявление о прикреплении к избирательному участку по месту нахождения при изменении личных обстоятельств.

Избиратели, которые придут на свои «родные» избирательные участки, по месту проживания, в дни голосования получат по пять бюллетеней:

- бюллетень голосования за федеральные партийные списки, в котором будут названия партий;

- бюллетень голосования по одномандатному избирательному округу. Конаковский район весь входит в состав избирательного округа «Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179»;

- бюллетень голосования за кандидатуру на пост Губернатора Тверской области;

- бюллетень голосования за общеобластные партийные списки на выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской области;

- бюллетень голосования за конкретных кандидатов в Законодательное Собрание Тверской области. Здесь есть различия, поскольку большая часть района составляет Конаковский одномандатный избирательный округ № 7, а городское поселение поселок Редкино, городское поселение поселок Изоплит и Городенское сельское поселение входят в состав Калининского одномандатного избирательного округа № 8;

- и только жители поселка Редкино получат шестой бюллетень для голосования за кандидатов в депутаты Совета депутатов своего поселения.

Система обеспечения безопасного режима голосования от заражения ковидом тоже уже была опробована и будет применяться в полном объёме. Всем избирателям на входе будет измеряться температура, выдаваться маски, перчатки, одноразовые ручки. Будет проводиться регулярная дезинфекция избирательных участков.

Все члены участковых избирательных комиссий также будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая одноразовые халаты, защитные экраны. По возможности голосование будет организовано так, чтобы пути входящих избирателей и уже проголосовавших не пересекались.

Как обычно избиратели смогут обратиться в УИК и пригласить членов комиссии для проведения голосования на дому, при наличии уважительной причины невозможности прийти на избирательный участок.