НАЧАЛАСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

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Первая сельскохозяйственная микроперепись проходит на всей территории Российской Федерации с 1 по 30 августа сего года. В Конаковском районе на территории поселений для этой цели сформировано 5 переписных участков.
Одной из главных целей сельскохозяйственной микропереписи является формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве.
Программой микропереписи предусматривается сбор данных по следующим разделам:
1. Характеристика объектов переписи по категориям хозяйств.
2. Земельные ресурсы и их использование.
3. Посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
4. Поголовье сельскохозяйственных животных.
5. Производственная инфраструктура.
6. Условия ведения хозяйственной деятельности.
Сведения должны указываться в переписных листах по состоянию на 1 августа 2021 года.
Обследованию подлежат все категории сельхозпроизводителей (см. схему).
Крайне важно участие в СХМП-2021 каждой категории производителей сельскохозяйственной продукции для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в сельском хозяйстве нашей страны.
Что касается Всероссийской переписи населения (ВПН-2021), то недавно Росстат назвал новые сроки. Они сдвинуты на две недели и ВПН-2021 начнется с 15 октября сего года, продлится до 14 ноября на стационарных участках и до 8 ноября – на портале «Госуслуги».