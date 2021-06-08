НАЧАЛАСЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Первая сельскохозяйственная микроперепись проходит на всей территории Российской Федерации с 1 по 30 августа сего года. В Конаковском районе на территории поселений для этой цели сформировано 5 переписных участков.



Одной из главных целей сельскохозяйственной микропереписи является формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве.

Программой микропереписи предусматривается сбор данных по следующим разделам:

1. Характеристика объектов переписи по категориям хозяйств.

2. Земельные ресурсы и их использование.

3. Посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.

4. Поголовье сельскохозяйственных животных.

5. Производственная инфраструктура.

6. Условия ведения хозяйственной деятельности.

Сведения должны указываться в переписных листах по состоянию на 1 августа 2021 года.

Обследованию подлежат все категории сельхозпроизводителей (см. схему).

Крайне важно участие в СХМП-2021 каждой категории производителей сельскохозяйственной продукции для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в сельском хозяйстве нашей страны.

Что касается Всероссийской переписи населения (ВПН-2021), то недавно Росстат назвал новые сроки. Они сдвинуты на две недели и ВПН-2021 начнется с 15 октября сего года, продлится до 14 ноября на стационарных участках и до 8 ноября – на портале «Госуслуги».