Военный комиссариат приглашает на службу в мобилизационном людском резерве

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве» военным комиссариатом проводится предварительный отбор из числа граждан, пребывающих в запасе, для заключения контракта на службу в мобилизационном людском резерве.

Контракт о пребывании в резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

- солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана – возраст до 42 лет.

- младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитана 2 ранга, подполковника, капитана 2 ранга – возраст до 52 лет.

- полковника, капитана 1 ранга – возраст до 57 лет.

имеющим «А», «Б» категорию годности.

При заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве и всем, кто находится в мобилизационном резерве, регулярно и стабильно выплачивается денежное содержание в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года № 850.

Для заключения контракта о пребывании в мобилизационном

людском резерве гражданам необходимо обратиться в военный комиссариат по г. Конаково и Конаковскому района

по тел: 3-36-42 и 3-36-45.