Служба занятости информирует

Уважаемые работодатели !

С 1 июля 2021 года вступил в силу Закон РФ от 28.06.2021 г № 219-РФ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и статью 21 Федерального закона «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В соответствии с измененными положениями закона «О занятости населения в Российской Федерации» при исполнении требований статьи 25, сведения о наличии вакансий можно подать в службу занятости ТОЛЬКО в электронном виде с использованием «Личного кабинета» на единой цифровой платформе «Работа в России» https://trudvsem.ru.

Кроме того, сведения об увольнениях в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций можно подать в службу занятости ТОЛЬКО в электронном виде с использованием «Личного кабинета» на единой цифровой платформе «Работа в России» https://trudvsem.ru.