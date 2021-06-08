О ЖЕРЕБЬЕВКЕ КАНДИДАТОВ

Информация о дате, времени и месте проведения жеребьевок по распределению печатной площади в газете «Заря» при проведении выборов 19 сентября 2021 года.

Во вторник, 17 августа 2021 года в 10.00 по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, Редакция газеты «Заря» ТИК Конаковского района проводит жеребьевку по распределению печатной площади, предоставляемой на безвозмездной основе для публикации предвыборных агитационных материалов политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам по одномандатному избирательному округу «Тверская область - Тверской одномандатный избирательный округ № 179» при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Заявок на участие в жеребьевке не требуется.

Контактные данные ТИК Конаковского района: 171252, Тверская область, город Конаково, улица Энергетиков, д. 13, каб. 16. Телефон/факс: (48242) 4-97-86, E-mail: konakovskaya.tik@mail.ru.

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17 августа 2021 года по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, Редакция газеты «Заря» с 10.00 до 13.00 Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Заря» проводит жеребьевки по распределению печатной площади, предоставляемой для публикации предвыборных агитационных материалов при проведении 19 сентября 2021 года:

- выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва:

распределение печатной площади, предоставляемой за плату политическим партиям - в 10.00; кандидатам - в 10.15;

- выборов Губернатора Тверской области:

распределение печатной площади, предоставляемой кандидатам: безвозмездно - в 10.30; за плату - в 10.45.

- выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва:

распределение печатной площади, предоставляемой политическим партиям: безвозмездно - в 11.00; за плату - в 11.15;

распределение печатной площади, предоставляемой кандидатам: безвозмездно - в 11.30; за плату - в 11.45.

- выборов депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Редкино Конаковского района:

распределение печатной площади, предоставляемой кандидатам за плату - в 12.00.

Заявок на распределение бесплатной печатной площади не требуется. За плату печатная площадь предоставляется на основании письменных заявок избирательных объединений (их уполномоченных представителей или доверенных лиц); кандидатов и (или) их доверенных лиц, поданных в редакцию до начала проведения жеребьевок.

Если после распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.

Заявки от кандидатов и избирательных объединений на участие в жеребьевках по определению дат опубликования предвыборных агитационных материалов принимаются по адресу: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, Редакция газеты «Заря», E-mail: konzarya@yandex.ru, тел/факс: (48242) 4-37-04.

Все лица, участвующие в жеребьевках и присутствующие при их проведении, обязаны иметь подтверждающие их статус и полномочия документы, находиться в помещении проведения жеребьевок в средствах индивидуальной защиты.