ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

Июль месяц для конаковских медиков закончился с хорошими показателями по числу жителей, вакцинированных от коронавирусной инфекции. На настоящий момент эта цифра приближается к 15 тысячам человек, получивших первый компонент вакцины.



Как сообщила заместитель главного врача Конаковской ЦРБ по поликлинической работе С.В.Демешко, в поликлинике имеется достаточное количество вакцины от COVID-19 для обеспечения спроса среди конаковцев. Причем есть вакцина трёх видов: «Гам-КОВИД-Вак», (Центр имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (разработана в новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора), «КовиВак» (от Центра имени Чумакова). Инъекция «КовиВак» рекомендована лицам от 18 до 60 лет. В середине июля наблюдался резкий подъем числа желающих привиться от ковида, и вакцины какое-то время не хватало. Но сейчас она в достаточном количестве.



Всего в Конаковском районе расположено 12 мобильных пунктов в амбулаториях поселений. Помимо этого, мобильные бригады выезжают на крупные предприятия города и района, проводя добровольную вакцинацию среди работников этих предприятий. Каждый день в точки проведения вакцинации поставляется такое количество вакцин, сколько накануне было записано людей.

В городе Конаково два основных пункта вакцинации расположены в Конаковской ЦРБ и в медицинском центре «Норма». Растет и число тех, кто уже сделал прививку вторым компонентом вакцины. Всего во всех прививочных кабинетах района ежедневно прививаются 600-700 человек, как первым, так и вторым компонентом.

Л. Кикало.

Фото из архива «Зари».