КУБОК КЛИНСКОЙ ЛИГИ НАШ!



С 6 июня на основной арене ледового дворца имени Харламова стартовало первенство Клинской любительской хоккейной лиги. Борьбу за победу вели шесть команд из Клина и ближайших окрестностей. Среди них – наша конаковская команда любителей «Корчева». Почти сразу лидерство захватили конаковские хоккеисты – 4 победы в 5 встречах. 1 августа наша команда победила в финальной игре, стала золотым призёром и увезла в Конаково кубок Клинской любительской хоккейной лиги. Лучшим игроком турнира признан вратарь Никита Рябухин, лучшим игроком матча - капитан команды Никита Кубанков. Административный состав ХК «Корчева»: Константин Шумило, Александр Касперович, Александр Борцов.