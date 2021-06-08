ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ОЛЬГИНО

25 июля в Конаковском районе в поселке Ольгино прошёл шахматный фестиваль среди школьников. Спонсором спортивного мероприятия стал гостиничный комплекс «Ольгино», возглавляемый Юрием Ефимовичем Шеляпиным.

Игры проходили в просторном помещении на берегу притока Волги. Во время перерыва ребята успели искупаться и подкрепиться бутербродами и сладостями, приготовленными организаторами. Приняло участие 57 спортсменов из Тверской, Московской и Архангельской областей и Москвы. Судейство соревнования проводилось квалифицированными судьями (три судьи всероссийской категории, три 1-й категории). Ребята и родители остались очень довольны прошедшим турниром и пожелали, чтобы такой турнир проводился каждый год!

Награждались участники в 5-ти возрастных группах, отдельно мальчики и девочки. Денежными призами награждены первые 10 мест, а призёры в каждой возрастной группе награждались кубком, дипломами, медалями и денежными призами, как было указано в Положении турнира.

Результаты шахматного фестиваля «Ольгино»:

Призёрами в общем зачёте стали: 1-е место Аверин Николай (Москва), 2-е место Крапчетов Николай (Можайск), 3-е место Сидорова Маргарита (Можайск). Награждены дипломами, медалями и денежными призами, как указано в Положении о проведении турнира.

В первой возрастной группе (2004-2006 г.р.) призёрами среди юношей стали: Крапчетов Николай (Можайск), Заика Сергей (Ржев) и Кузнецов Вадим (Архангельск), а среди девушек: Сидорова Маргарита (Можайск), Першина Нелли (Тверь) и Николаева Александра (Можайск). Во второй возрастной группе (2007-2008 г.р.) призёрами среди юношей стали: Костиков Даниил (Дубна), Луппов Максим (Тверь), а среди девушек: Воронина Мария (Козлово), Зарецкова Эмилия (Тверь) и Барабанова Екатерина (Мокшино). В третьей возрастной группе (2009-2010 г.р.) призёрами среди мальчиков стали: Аверин Николай (Москва), Тюрин Матвей (Конаково) и Попов Леонид (Дубна), а среди девочек: Воронина Алиса (Редкино), Колесникова Екатерина (Тверь) и Зоткина Анастасия (Тверь). В четвёртой возрастной группе (2011-2012 г.р.) призёрами среди мальчиков стали: Шиляев Макарий (Клин), Федоров Дмитрий (Клин) и Крупа Пётр (Дубна), а среди девочек: Петрова Елена (Можайск), Ежкова Вероника (Тверь) и Егорова Анастасия (Тверь). В пятой возрастной группе (2013-2015 г.р.) призёрами среди мальчиков стали: Абрамов Александр (Москва), Воронцов Самсон (Конаково) и Мельников Андрей (Тверь), а среди девочек: Титаренко Милена (Тверь) и Воронина Софья (Козлово). Поздравляем всех призёров!

Николай ЛУКАШ.