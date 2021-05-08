Творческие коллективы из шести районов Тверской области примут участие в фольклорной смене «Храни традиции»

С 9 по 14 августа 2021 года в Тверской области участники детских фольклорных коллективов региона примут участие в фольклорной смене «Храни традиции». Мероприятие организовано Тверским областным Домом народного творчества.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события способствуют сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры Верхневолжья.

Фольклорная смена проводится в целях выявления талантливых исполнителей, укрепления сотрудничества и обмена опытом между участниками, стимулирования интереса к изучению народной традиционной культуры.

На фольклорную смену приедут коллективы из 6 муниципальных образований: города Твери, Осташковского городского округа, Лихославльского, Бежецкого, Бологовского и Торжокского районов.

В программе смены планируется проведение занятий по секциям: «Русские народные инструменты», «Традиционные ремесла», «Русская традиционная пляска», «Вокальная работа в фольклорном ансамбле».

Мероприятие, при соблюдении всех правил санитарно-эпидемиологической безопасности, будет проходить на территории туристического комплекса «Киногородок», который расположен в д. Михайловское Бологовского района.

Открытие фольклорной смены «Храни традиции» состоится 9 августа в 15.00. Завершится праздник заключительным концертом 13 августа в 16.00 во Дворце культуры ЗАТО Озерный.

Пресс-служба Правительства Тверской области